Агент Пономарева заявил, что хоккеист будет бороться за место в "Каролине"

Нападающий не планирует возвращаться в Европу

МОСКВА, 4 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий Василий Пономарев, имеющий контракт с клубом Национальной хоккейной лиги "Каролина", не уедет в Европу и будет стараться пробиться в основной состав команды. Об этом ТАСС в воскресенье рассказал агент хоккеиста Дэн Мильштейн.

"Василий Пономарев останется в Северной Америке и будет бороться за место в составе основной команды, у него планы провести следующий сезон там, а не в Европе", - сказал Мильштейн.

Ранее генеральный менеджер "Каролины" Дон Уодделл сообщил, что "Чикаго Вулвз", который был фарм-клубом "Каролины" и где выступал Пономарев, выразил желание стать независимой командой, и с большой долей вероятности европейские игроки из системы "Каролины" проведут следующий сезон в Европе. Контракт Пономарева с "Каролиной" рассчитан до 2025 года. В Континентальной хоккейной лиге права на хоккеиста принадлежат "Спартаку".

Пономареву 21 год, в текущем сезоне Американской хоккейной лиги (АХЛ) он набрал 46 очков по системе "гол +пас" (24+22) в 64 матчах регулярного чемпионата, став лучшим снайпером "Чикаго Вулвз". В сезоне-2021/22 форвард в 14 матчах за "Спартак" забил гол и отдал голевую передачу. В составе "Чикаго Вулвз" в 2022 году стал обладателем Кубка Колдера, вручаемый победителю плей-офф АХЛ. В составе юниорской сборной России в 2019 году он стал победителем Кубка Глинки/Гретцки.