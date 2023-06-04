НХЛ не ведет расследование инцидента с нападающим "Колорадо" Ничушкиным

Ранее сообщалось, что в номере российского форварда была замечена девушка в состоянии сильного алкогольного опьянения

ТАСС, 4 июня. Российский нападающий "Колорадо" Валерий Ничушкин имеет право продолжить играть в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), организация не ведет расследование инцидента, связанного с игроком. Об этом в воскресенье заявил заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли, комментарий которого приводит газета The Denver Post.

"НХЛ не ведет расследование инцидента с Ничушкиным, - сказал Дэйли. - Мы точно знаем, что произошло там, и считаем, что "Колорадо" отреагировал на эпизод должным образом. Ничушкин имеет право играть в лиге".

23 апреля Ничушкин покинул расположение "Колорадо" во время серии первого раунда плей-офф НХЛ против "Сиэтла". Как объяснил тренер действующего обладателя Кубка Стэнли Джаред Беднар, игрок оказался вне состава команды по личным причинам. 28 апреля The Denver Post сообщила, что в номере Ничушкина перед третьим матчем серии против "Сиэтла" была обнаружена девушка в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Ничушкину 28 лет, он выступает за "Колорадо" с 2019 года, также в НХЛ он играл за "Даллас". В прошлом сезоне "Колорадо" стал обладателем Кубка Стэнли. В текущем розыгрыше плей-офф команда уступила в первом раунде "Сиэтлу" со счетом 3-4.