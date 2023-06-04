Ксения Шойгу прокомментировала отмену полумарафона "Забег.РФ" в Краснодаре

Организаторы мероприятия были вынуждены согласиться с решением администрации Краснодарского края

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Организаторы полумарафона "Забег.РФ" вынуждены были подчиниться решению администрации Краснодарского края и не проводить мероприятие в столице этого региона. Об этом журналистам в воскресенье сообщила руководитель оргкомитета соревнований Ксения Шойгу.

"Краснодар - достаточно сложный регион с точки зрения организации мероприятий, - сказала Шойгу. - Мы взаимодействуем с администрациями, но мы являемся только организаторами, а не руководителями. Сами не принимаем решение и, конечно, подчинились воле администрации".

2 июня в целях обеспечения общественной безопасности населения было принято решение не проводить всероссийский полумарафон "Забег.РФ" на территории Краснодара.

Забеги проходят 4 июня во всех регионах России, а также в Ереване, Минске, Душанбе и Бишкеке.