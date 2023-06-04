Агапов уверен, что ЦСКА сможет навязать борьбу "Зениту" за победу в РПЛ в следующем сезоне

По итогам сезона-2022/23 армейцы заняли второе место, петербургская команда - первое

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Московский футбольный клуб ЦСКА сможет навязать борьбу петербургскому "Зениту" в борьбе за чемпионство в Мир - Российской премьер-лиге (РПЛ) в следующем сезоне. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" в воскресенье высказал защитник армейцев Илья Агапов.

"Хорошо, жалко только, что не первое, - ответил Агапов на вопрос об итогах сезона РПЛ для ЦСКА. - От "Зенита" был большой отрыв, поэтому не смогли догнать его. Я считаю, что можно навязать "Зениту" борьбу за чемпионство".

По итогам сезона "Зенит" в пятый раз подряд стал чемпионом России. Команда набрала 70 очков в 30 играх. ЦСКА занял второе место в турнирной таблице РПЛ с 58 очками.