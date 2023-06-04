Вице-президент "Ростова" заявил о необходимости усиления команды летом

Команда заняла четвертое место по итогам сезона чепмионата России

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Футбольный клуб "Ростов" нуждается в усилении состава. Об этом ТАСС в воскресенье заявил вице-президент "Ростова" Рустем Сайманов.

В субботу "Ростов" на выезде уступил ЦСКА со счетом 1:4 в матче заключительного, 30-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). "Ростов" с 53 очками занял четвертое место в турнирной таблице чемпионата России.

"Летние сборы проведем у себя, - сказал Сайманов. - Тяжело говорить о трансферных планах в нынешней ситуации. Конечно, нужно усиляться, это понятно. Но там, как пойдет".

26 апреля прошло общее собрание РПЛ. На нем было решено утвердить новое положение о правлении лиги, в него войдут семь человек, в том числе президент и исполнительный директор РПЛ. Президент РПЛ Александр Алаев сообщил, что любой клуб может выдвинуть своего представителя, состав правления определится закрытым голосованием.

"Собирается ли "Ростов" выдвигать кандидатуру в правление РПЛ? Обязательно, - сказал Сайманов. - Пока еще не направили, но планируем. Пока не могу сказать, кого будем выдвигать. Мы пока в размышлениях".