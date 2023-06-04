Олимпийская чемпионка Шиманская считает, что не нужно отказываться от нейтрального флага

Бывшая спортсменка считает, что атлетам в текущей ситуации не нужно паниковать и продолжать заниматься своим любимым делом

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Российские спортсмены не должны отказываться от возможности выступать под нейтральным флагом. Такое мнение ТАСС в воскресенье высказала олимпийская чемпионка 2000 года по художественной гимнастике в групповых упражнениях Вера Шиманская.

"Я согласна с пятиборцем Александром Лесуном, который считает, что российским спортсменам стоит соглашаться на выступления под нейтральным флагом, - сказала Шиманская. - Умение не купишь, оно нарабатывается очень сложно. Ощущение побед, ощущение того, что ты можешь все, приходит к спортсмену ненадолго. Это очень сложно наработать и очень быстро можно потерять, три дня без тренировок нужно потом наверстывать три месяца, чтобы войти в форму и вернуть себе те ощущения".

"Для каждого спортсмена очень важно выступать, это его профессия. И ему очень тяжело осознавать, что он вынужден пропускать международные турниры из-за сложившейся ситуации и соревноваться только в России. Но все равно спортсменам нужно продолжать заниматься любимым делом, не нужно паниковать, потому что все проходящее в этой жизни. Все равно, когда-то дверь откроется, пусть и с какими-то ограничивающими условиями".

Международная федерация гимнастики (FIG) в марте 2022 года приняла решение временно запретить россиянам и белорусам выступать на турнирах под своей эгидой. Вопрос возможности возвращения спортсменов FIG планирует рассмотреть в июле.

Международный олимпийский комитет (МОК) 28 марта рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку СВО и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Также российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта. Предложения МОК носят рекомендательный характер, критерии допуска россиян должны быть определены международными спортивными федерациями. Международный олимпийский комитет также заметил, что речи о допуске спортсменов из России и Белоруссии на Олимпийские игры пока не идет.