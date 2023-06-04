Капитан "Ростова" Глебов считает правильным отмену сбора команды России по футболу

Следующий сбор национальной команды пройдет осенью

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Решение об отмене сбора команды России по футболу является правильным. Такое мнение ТАСС в воскресенье высказал полузащитник "Ростова" и национальной команды Данил Глебов.

30 мая пресс-служба Российского футбольного союза сообщила, что следующий тренировочный сбор национальной команды пройдет осенью. Решение об отмене летнего сбора принималось после консультаций с тренерским штабом сборной России и клубами.

"Нет, с Валерием Георгиевичем [Карпиным] не общался по этому поводу, увидел в новостях, - сказал Глебов. - Если такое решение приняли, значит оно правильное. Ребята, которые устали, выдохнут, начнут подготовку к новому сезону".

Весной российские футболисты провели учебно-тренировочный сбор, который состоялся с 21 по 27 марта. 23 марта россияне сыграли вничью с командой Ирана в Тегеране со счетом 1:1. 26 марта национальная команда победила команду Ирака в Санкт-Петербурге (2:0).