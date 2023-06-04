В Подмосковье прошел турнир по гольфу, приуроченный к началу ПМЭФ

Петербургский международный экономический форум запланирован на 14-17 июня, в рамках его спортивной программы также пройдут соревнования по хоккею, дзюдо, баскетболу, теннису и футболу

МОСКВА, 4 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Турнир по гольфу, приуроченный к началу Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), прошел в подмосковном клубе Agalarov Golf & Country Club в воскресенье.

Участниками турнира стали представители сфер политики, бизнеса, культуры. Победителями соревнований стали Александр Тимошин (категория Best gross), Игорь Князев (Stableford gross, мужчины), Виктория Миа (Stableford gross, женщины), Андрей Егоров (Stableford net, мужчины), Ольга Даванкова (Stableford net, женщины).

Также в рамках турнира прошла бизнес-сессия на тему "Creative & Business: создаем дизайн качества жизни будущего. Девелопмент, автомобили и косметическая индустрия".

Все посетители могли попробовать свои силы в мастер-классах по гольфу. Для гостей мероприятия выступили музыканты Матвей Мельников (Мот) и Анастасия Сисаури (Tasso).

ПМЭФ - крупнейший экономический форум в РФ. В этом году он пройдет с 14 по17 июня. В рамках программы форума пройдут турниры по хоккею, дзюдо, баскетболу, теннису, футболу и другим видам спорта.