Олимпийская чемпионка Ласицкене из-за травмы пропустит ближайший старт в Москве

После командного чемпионата России, который прошел 25 мая, прыгунья в высоту жаловалась на боль в ахилловом сухожилии

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене из-за травмы пропустит турнир в Москве, который состоится 6 июня. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил личный тренер спортсменки Геннадий Габрилян.

"В связи с травмой Маша проходит обследование, старт 6 июня она пропустит", - сказал Габрилян.

6 июня в рамках Недели легкой атлетики в Москве пройдет турнир по прыжкам в высоту среди профессиональных спортсменов.

30-летняя Ласицкене открыла летний сезон 25 мая на командном чемпионате России по легкой атлетике в Сочи, тогда она прыгнула на 1,88 м и разделила второе и третье места с Натальей Спиридоновой. После окончания соревнований Ласицкене сообщила журналистам, что испытывает боль в ахилле и собирается пройти медицинское обследование в одной из столичных клиник.