Шиманская считает, что гимнастке Крамаренко можно было дать шанс выступить на Олимпиаде

Олимпийская чемпионка 2000 года в групповых упражнениях отметила, что спортсменка на тот момент находилась на пике формы

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Победительница юниорского чемпионата мира по художественной гимнастике 2019 года россиянка Лала Крамаренко была достойна того, чтобы выступить на Олимпиаде в Токио. Такое мнение ТАСС в воскресенье высказала победительница Игр-2000 в групповых упражнениях Вера Шиманская.

"Что касается Крамаренко, то очень сложно говорить задним числом, - заметила Шиманская. - Но я считаю, что к Олимпиаде в Токио Лала была готова, она была на пике своей формы. Она находилась в том возрасте и в том состоянии, когда спортсменку следовало заявить на главный турнир четырехлетия".

"Может быть, и стоило дать Лале шанс выступить в Токио. Но Ирина Александровна Винер очень опытный специалист и выдающийся тренер. Допускаю, что у нее какие-то специальные цели были, и она не хотела, чтобы другие гимнастки заканчивали раньше времени. Потому что сейчас у нас такой век, технологии такие, что спортсмен может и до 32 лет выступать", - добавила собеседница ТАСС.

В индивидуальном турнире гимнасток в Токио от России выступали многократные чемпионки мира и Европы Арина и Дина Аверины, которые являлись первыми номерами сборной России с 2017 года. До токийской Олимпиады только эти спортсменки выигрывали золото в личном многоборье на чемпионатах Европы и мира. Однако на Играх-2020 успех праздновала израильтянка Линой Ашрам, Дина Аверина стала второй, а Арина Аверина - четвертой.

"Лала - безумно талантливая спортсменка, даже уникальная где-то. Если бы раньше все говорили, что эта девочка толстая, так нельзя, то сейчас ты смотришь на нее и понимаешь, что в ней нет ни грамма лишнего веса. Лала мышечная, она настоящая спортсменка. Крамаренко отлично подготовлена, прекрасно владеет своим телом, виртуозна, и я думаю, что у нее еще все впереди", - заключила Шиманская.