Карим Бензема покинет испанский "Реал" в конце сезона

Французский нападающий выступает за мадридский клуб с 2009 года

ТАСС, 4 июня. Французский нападающий Карим Бензема покинет испанский футбольный клуб "Реал" по окончании текущего сезона. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба команды.

"Реал" и наш капитан Карим Бензема договорились завершить его блестящий и незабываемый период в качестве игрока нашего клуба, - говорится в заявлении. - "Реал" выражает благодарность тому, кто уже является одной из величайших легенд клуба".

Бензема 35 лет, он выступает за "Реал" с 2009 года, за это время игрок провел 647 матчей в разных турнирах, забив 353 гола и отдав 165 результативных передач. По количеству забитых мячей футболист занимает второе место в истории клуба, уступая только португальцу Криштиану Роналду (450). В составе "Реала" Бензема стал пятикратным победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира, четырехкратным чемпионом Испании и обладателем Суперкубка УЕФА, трижды побеждал в кубке и суперкубке страны. В 2022 году Бензема получил "Золотой мяч" - приз, вручаемый лучшему игроку года по версии журнала France Football. В составе "Лиона", за который он выступал с 2005 по 2009 год, он стал четырехкратным чемпионом Франции.

За сборную Франции Бензема провел 97 матчей, в которых забил 37 голов. С 2015 по 2021 год он был отстранен от игр за сборную из-за скандала, связанного с шантажом партнера по команде Матьё Вальбуэна. В 2021 году форвард вместе с национальной командой стал победителем Лиги наций. Бензема вошел в заявку сборной Франции на чемпионат мира 2022 года в Катаре, однако был вынужден пропустить турнир из-за травмы. 19 декабря он объявил о завершении карьеры в сборной.

4 июня "Реал" на своем поле проведет заключительный матч сезона чемпионата Испании против "Атлетика". По итогам 37 матчей мадридский клуб занимает второе место в турнирной таблице, опережая идущего третьим "Атлетико" на одно очко. Чемпионом страны досрочно стала "Барселона".