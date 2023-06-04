Рекордный по количеству участников полумарафон "Забег.РФ" завершился в России

На старт соревнований вышло порядка 160 тысяч человек

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Завершившийся во всех регионах России "Забег.РФ" стал самым масштабным по количеству участников полумарафоном в мире. Как сообщила журналистам в воскресенье руководитель оргкомитета соревнований Ксения Шойгу, всего на старт соревнований заявились около 160 тысяч человек.

"Сегодня мы побили свой собственный рекорд и стали самым масштабным по числу участников полумарафоном в мире, - сказала Шойгу. - Бежит 160 тысяч человек, В Армении, Киргизии, Таджикистане и Белоруссии люди вышли на старт забега под новым названием One Run. Самые крупные забеги проходят в Москве и Санкт-Петербурге. В Питере стартует 18 тысяч человек, в Москве - 17 тысяч".

По итогам забега будет определена беговая столица России. Как сообщили ТАСС в пресс-службе оргкомитета, город-победитель будет назван в течение нескольких ближайших дней после завершения процедуры подсчета.

Победителем московского этапа "Забега.РФ" на дистанции 21,1 км стал Александр Доморников, он показал время 1 час 8 минут и 32 секунды. У женщин лучший результат у Оксаны Акименковой (1:19.02). Также были определены победители на дистанциях 1, 5 и 10 км. Маршрут московского полумарафона был сертифицирован Ассоциацией международных марафонов и пробегов (AIMS), старт и финиш всех дистанций располагались около Красной площади.

Полумарафон "Забег.РФ" проходил в седьмой раз. В этом году он получил статус международного после того, как к забегу присоединились и другие страны, среди которых Китай, Армения, Белоруссия, Таджикистан и Киргизия. Каждый участник получил брендированную футболку с символикой старта и медаль на финише.

Для тех, кто не смог выйти на старт 4 июня, организаторы подготовили онлайн-формат забега. Участие в полумарафоне приняли находящиеся на орбите российские космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев, которые с больших мониторов, расположенных в зоне старта, напутствовали бегунов на всех дистанциях.