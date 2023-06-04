Теннисистка Павлюченкова вышла в четвертьфинал Roland Garros

В матче четвертого круга россиянка одержала волевую победу над бельгийкой Элизе Мертенс

ТАСС, 4 июня. Россиянка Анастасия Павлюченкова обыграла бельгийскую теннисистку Элизе Мертенс в матче четвертого круга Roland Garros. Встреча прошла в воскресенье в Париже.

Матч закончился со счетом 3:6, 7:6 (7:3), 6:3 в пользу Павлюченковой, которая выступает на турнире по защищенному рейтингу. Мертенс была посеяна под 28-м номером. В четвертьфинале россиянка сыграет с победительницей встречи между своей соотечественницей Элиной Аванесян, попавшей в основную сетку турнира как лаки-лузер, и представительницей Чехии Каролиной Муховой, не получившей номера посева.

Павлюченковой 31 год, она занимает 333-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Спортсменка побеждала на 12 турнирах под эгидой организации. В 2021 году Павлюченкова дошла до финала Roland Garros, это ее лучший результат на турнирах Большого шлема. В том же году она стала олимпийской чемпионкой в миксте в паре с Андреем Рублевым, а в составе сборной России выиграла Кубок Билли Джин Кинг.

Мертенс 28 лет, она располагается на 28-й позиции мирового рейтинга. На счету бельгийки семь титулов WTA. Ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Australian Open 2018 года.

Roland Garros является вторым в сезоне турниром Большого шлема. Он проводится на грунтовом покрытии, его призовой фонд составляет €49,6 млн. Финал в женском одиночном разряде запланирован на 10 июня. Действующей победительницей турнира является первая ракетка мира Ига Свёнтек из Польши. Из россиянок соревнования выигрывали Анастасия Мыскина (2004), Светлана Кузнецова (2009) и Мария Шарапова (2012, 2014).