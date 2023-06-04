Хачанов стал первым четвертьфиналистом Roland Garros в мужском одиночном разряде

В воскресенье российский теннисист в четырех сетах обыграл итальянца Лоренцо Сонего

ТАСС, 4 июня. Российский теннисист Карен Хачанов в воскресенье обыграл итальянца Лоренцо Сонего в матче четвертого круга Roland Garros. Соревнования проходят в Париже.

Встреча завершилась со счетом 1:6, 6:4, 7:6 (9:7), 6:1 в пользу Хачанова, посеянного на турнире под 11-м номером. Сонего не получил номера посева. На предыдущей стадии он обыграл россиянина Андрея Рублева. В четвертьфинале Хачанов сыграет с победителем матча между сербом Новаком Джоковичем (3-й номер посева) и перуанцем Хуаном Пабло Варильясом (без номера посева), который пройдет позднее в воскресенье.

Хачанову 27 лет, он занимает 11-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). На его счету четыре победы на турнирах под эгидой организации. На турнирах Большого шлема спортсмен дважды доходил до полуфинала - на US Open (2022) и Australian Open (2023). В 2021 году Хачанов стал серебряным призером Олимпийских игр в одиночном разряде, а также обладателем Кубка Дэвиса в составе сборной России.

Сонего 28 лет, в мировом рейтинге он занимает 48-ю строчку. На счету итальянца три титула ATP. На турнирах Большого шлема Сонего не проходил дальше четвертого круга.

Roland Garros является вторым в сезоне турниром Большого шлема. Он проводится на грунтовом покрытии, его призовой фонд составляет €49,6 млн. Действующим победителем является рекордсмен по количеству побед на турнире (14 титулов) испанец Рафаэль Надаль, который пропускает текущие соревнования из-за травмы. Из российских теннисистов турнир выигрывал Евгений Кафельников (1996).

Финальный матч в мужском одиночном разряде пройдет 11 июня.