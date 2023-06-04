В союзе ММА заявили о грубейшем нарушении правил на турнире, на котором погиб подросток

Соревнования проходили в субботу в Белогорске, на следующий день глава города сообщил, что во время одного из поединков 16-летний спортсмен получил удар в голову, а позже скончался в реанимации

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Отсутствие шлема у погибшего 16-летнего участника турнира по смешанным единоборствам (ММА) в Белогорске является грубым нарушением правил соревнований. Об этом ТАСС в воскресенье заявил вице-президент Союза ММА России Андрей Терентьев.

"От лица Союза ММА России искренне соболезнуем близким погибшего спортсмена, - сказал Терентьев. - О происшествии мы узнали из СМИ и сразу же запросили информацию у Амурской федерации ММА, у главного судьи соревнований. Спортсмены возрастной категории 16-18 лет должны выходить на соревнования в шлеме. Отсутствие шлема - грубейшее нарушение правил. Представители Союза ММА России проводят проверку, также расследование ведут компетентные органы".

Турнир проходил 4 июня в Белогорске. В воскресенье глава Белогорска Станислав Мелюков в своем телеграм-канале написал, что во время одного из поединков 16-летний представитель Архаринского округа получил удар в голову, а позже скончался в реанимации.