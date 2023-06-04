Ольховский: стабильность помогла Хачанову победить Сонего на Roland Garros

В воскресенье российский теннисист в четырех сетах обыграл итальянца и вышел в четвертьфинал турнира

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Стабильность в игре помогла российскому теннисисту Карену Хачанову победить итальянца Лоренцо Сонего и выйти в четвертьфинал Roland Garros. Такое мнение ТАСС в воскресенье победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский.

Встреча завершилась со счетом 1:6, 6:4, 7:6 (9:7), 6:1 в пользу Хачанова.

"Я считаю, что Карену помогла победить стабильность. Первый сет, прямо скажем, был неудачный, но дальше Карен переломил ситуацию, при счете 1:2 во второй партии он стал находить свой стиль. На тай-брейке в третьей партии после счета 0:4 он стал играть стабильно, а в четвертом сете уже просто дожал соперника. Если бы с первого гейма играл увереннее, наверное, победил бы 3-0, но все равно он молодец, достиг положительного результата", - сказал Ольховский.

В четвертьфинале Хачанов сыграет с победителем матча между сербом Новаком Джоковичем и перуанцем Хуаном Пабло Варильясом. Roland Garros завершится 11 июня.