Гандболистки ЦСКА во второй раз выиграли чемпионат России

В финале московская команда победила "Ростов-Дон"

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Женский гандбольный клуб ЦСКА со счетом 35:29 обыграл "Ростов-Дон" в третьем матче финала чемпионата России по гандболу и стал победителем турнира. Встреча прошла в воскресенье в Москве.

ЦСКА выиграл серию до двух побед со счетом 2-1. Первая игра завершилась победой армейского клуба со счетом 32:28, во второй сильнее был "Ростов-Дон" (27:26).

Бронзовым призером чемпионата России стала звенигородская "Звезда", обыгравшая в двух матчах тольяттинскую "Ладу" (36:34, 33:32).

ЦСКА стал победителем чемпионата России во второй раз в истории, впервые московский клуб стал чемпионом страны в 2021 году, тогда в финале ЦСКА также обыграл "Ростов-Дон". Команда из Ростова-на-Дону является семикратным чемпионом России. Рекордсменом по числу титулов чемпиона России является "Динамо" из Волгограда (12 побед).