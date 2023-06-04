Янчук считает, что теннисист Хачанов сумел приспособиться к игре Сонего

Российский теннисист проиграл первый сет, но сумел победить своего соперника и выйти в четвертьфинал Roland Garros

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Россиянин Карен Хачанов плохо начал матч четвертого кругаRoland Garros против итальянца Лоренцо Сонего, но сумел приспособиться к его игре и победить. Такое мнение ТАСС в воскресенье высказал заслуженный тренер России Виктор Янчук.

Встреча завершилась со счетом 1:6, 6:4, 7:6 (9:7), 6:1 в пользу Хачанова.

"Хачанов молодец, по потенциалу и мастерству он не уступал своему сопернику. Тем не менее итальянец здорово играл на этом турнире, обыграл [седьмую ракетку мира россиянина] Андрея Рублева. Для Карена начало матча не предвещало ничего хорошего, итальянец быстро выиграл сет, но Карен потом приспособился к его игре, показал много хороших ударов справа и здорово подавал. Он сумел перехватить инициативу и в четвертом сете окончательно "приложил" Сонего", - сказал Янчук.

В четвертьфинале Хачанов сыграет с победителем матча между сербом Новаком Джоковичем и перуанцем Хуаном Пабло Варильясом. Roland Garros завершится 11 июня.