Ферстаппен выиграл Гран-при Испании "Формулы-1"

Второе место занял Льюис Хэмилтон, третьим финишировал Джордж Расселл

ТАСС, 4 июня. Нидерландец Макс Ферстаппен из команды "Ред Булл" в воскресенье стал победителем Гран-при Испании - седьмого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".

Второе место занял британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон, третьим финишировал его соотечественник и партнер по команде Джордж Расселл. Хэмилтон впервые с апреля сумел подняться на подиум, в предыдущий раз он становился вторым на Гран-при Австралии, победу тогда одержал Ферстаппен.

Ферстаппен одержал пятую победу в текущем чемпионате и продолжает возглавлять личный зачет, набрав 170 очков. Вторую строчку удерживает партнер нидерландца по команде мексиканец Серхио Перес (117), замыкает тройку испанец Фернандо Алонсо из команды "Астон Мартин" (99).

Барселона неизменно принимает этап чемпионата мира с 1991 года. Рекордсменами по числу побед на Гран-при Испании являются семикратные чемпионы мира немец Михаэль Шумахер и Хэмилтон, на счету которых по шесть побед. Среди действующих пилотов в Испании также побеждали Ферстаппен (2016, 2022) и Алонсо (2006, 2013).

Следующий этап Гран-при пройдет в Монреале 16-18 июня.