4 июня, 14:36
Летние олимпийские виды спорта

Россиянка Татьяна Минина завоевала бронзовую медаль чемпионата мира по тхэквондо

Соревнования проходят в Азербайджане, российские спортсмены выступают на них в нейтральном статусе

ТАСС, 4 июня. Российская тхэквондистка Татьяна Минина в воскресенье стала бронзовым призером чемпионата мира в весовой категории до 53 кг. Соревнования проходят в Баку.

В полуфинале Минина уступила Нахид Кияничандех из Ирана.

Минина завоевала четвертую бронзовую медаль для россиян на чемпионате мира. Ранее у женщин в весовой категории до 73 кг бронзу выиграла Полина Хан, в категории свыше 73 кг - Кристина Адебайо, у мужчин в категории до 74 кг - Кадырбек Дауров. Единственную золотую медаль России принесла Лилия Хузина (до 62 кг).

Чемпионат мира по тхэквондо завершится 4 июня. Российские и белорусские спортсмены выступают в нейтральном статусе. В заявку на турнир вошли 16 российских спортсменов. Всемирная федерация тхэквондо не допустила до участия в чемпионате олимпийских чемпионов Максима Храмцова и Владислава Ларина. 

Теги:
Летние олимпийские виды спорта
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