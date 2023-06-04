Ольховский считает, что Павлюченкова еще не до конца раскрылась на Roland Garros

Теннисистка вышла в четвертьфинал второго в сезоне турнира Большого шлема

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова еще не полностью раскрылась на Roland Garros, она обладает качествами, за счет которых может побеждать почти любого соперника. Такое мнение ТАСС в воскресенье высказал победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский.

В воскресенье Павлюченкова победила бельгийку Элизе Мертенс и вышла в четвертьфинал турнира, который проходит в Париже.

"Для меня это немного неожиданный результат, Настя молодец. Я всегда с уважением относился к ней и ее игре, она большая трудяга. Мне кажется, она еще не до конца раскрылась на этом турнире. У нее есть все компоненты в игре, за счет которых может побеждать практически любого соперника", - сказал Ольховский.

Павлюченковой 31 год, она занимает 333-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации. Спортсменка побеждала на 12 турнирах под эгидой организации. В 2021 году Павлюченкова дошла до финала Roland Garros, это ее лучший результат на турнирах Большого шлема. В том же году она стала олимпийской чемпионкой в миксте в паре с Андреем Рублевым, а в составе сборной России выиграла Кубок Билли Джин Кинг.

Roland Garros является вторым в сезоне турниром Большого шлема. Он проводится на грунтовом покрытии, его призовой фонд составляет €49,6 млн. Финал в женском одиночном разряде запланирован на 10 июня. Действующей победительницей турнира является первая ракетка мира Ига Свёнтек из Польши. Из россиянок соревнования выигрывали Анастасия Мыскина (2004), Светлана Кузнецова (2009) и Мария Шарапова (2012, 2014).