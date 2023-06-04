Сборная России выиграла общий зачет этапа Гран-при по дзюдо в Таджикистане

Отечественные спортсмены завоевали 11 медалей, в том числе 5 золотых

ТАСС, 4 июня. Российские дзюдоисты стали победителями неофициального общего зачета по итогам этапа Гран-при в Таджикистане. Соревнования завершились в воскресенье в Душанбе.

Всего россияне завоевали 11 медалей. Золотые награды выиграли Алеся Кузнецова (весовая категория до 52 кг), Рамазан Абдулаев (до 60 кг), Махмадбек Махмадбеков (до 73 кг), Матвей Каниковский (до 100 кг) и Тамерлан Башаев (свыше 100 кг). Серебряными призерами стали Сабина Гилязова (до 48 кг), Мурад Чопанов (до 66 кг), Эльдар Аллахвердиев (до 90 кг), Нияз Билалов (до 100 кг). Бронза на счету Александры Бабинцевой (до 78 кг) и Дарьи Владимировой (свыше 78 кг).

Российские спортсмены стали победителями неофициального общего зачета. Второе место заняла команда Таджикистана (3 золота, 3 серебра, 1 бронза), тройку лучших замкнула сборная Германии (1-2-0).

28 марта исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал международным спортивным федерациям допускать российских и белорусских атлетов к международным турнирам исключительно в нейтральном статусе, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. 29 апреля Международная федерация дзюдо разрешила спортсменам из России и Белоруссии принять участие в соревнованиях в нейтральном статусе, они смогли выступить на чемпионате мира, который прошел в Катаре с 7 по 14 мая, при этом после проверки восьми российским спортсменам и делегатам было отказано в допуске к первенству.