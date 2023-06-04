Теннисистка Павлюченкова заявила, что с большой долей вероятности пропустит Уимблдон

Россиянка, досрочно завершившая прошлый сезон из-за травмы, сейчас выступает на турнирах Большого шлема по защищенному рейтингу

ТАСС, 4 июня. Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова может пропустить Уимблдон в 2023 году, так как ее защищенный рейтинг не позволит ей попасть на турнир. Об этом она заявила в воскресенье на пресс-конференции после матча четвертого круга на Roland Garros.

"У меня есть виза, но я не беспокоюсь насчет Уимблдона, потому что не поеду туда в этом году. Мой защищенный рейтинг позволяет мне сыграть только два турнира Большого шлема, а Roland Garros - второй турнир Большого шлема, в котором я участвую в этом году. Из-за того, что организаторы используют мой старый рейтинг для квалификации на Уимблдон, я никак не смогу туда попасть, так что в этом году у меня не будет травяного сезона", - сказала Павлюченкова.

Один из журналистов спросил спортсменку о возможности запросить специальное приглашение (wild card) у организатором Уимблдона. "Вы серьезно? - ответила Павлюченкова и рассмеялась. - Думаете, после прошлогодней ситуации они дадут мне wild card в этом году?"

"Я попробую и запрошу приглашение, дам вам знать на следующей пресс-конференции. Скрестим пальцы", - добавила теннисистка.

На Открытом чемпионате Roland Garros, финал которого в женском одиночном разряде пройдет 10 июня, Павлюченкова вышла в четвертьфинал, в котором сыграет с представительницей Чехии Каролиной Муховой. Турнир в Уимблдоне пройдет с 3 по 16 июля. В 2022 году россияне не смогли принять участия в турнире из-за запрета со стороны организаторов, в 2023 году российские теннисисты могут выступить на Уимблдоне в нейтральном статусе и при соблюдении ряда условий.

Павлюченковой 31 год, она занимает 333-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации. Спортсменка побеждала на 12 турнирах под эгидой организации. В 2021 году Павлюченкова дошла до финала Roland Garros, это ее лучший результат на турнирах Большого шлема. В том же году она стала олимпийской чемпионкой в миксте в паре с Андреем Рублевым, а в составе сборной России выиграла Кубок Билли Джин Кинг. Павлюченкова досрочно завершила прошлогодний сезон из-за травмы.