Сборная России по тхэквондо заняла шестое место в медальном зачете чемпионата мира в Баку

На счету отечественных спортсменов одна золотая и четыре бронзовые награды

ТАСС, 4 июня. Российские тхэквондисты завоевали пять медалей на чемпионате мира в Баку и заняли шестое место в неофициальном общем зачете. Соревнования завершились в воскресенье.

Единственную золотую медаль завоевала Лилия Хузина, выступающая в категории до 62 кг. Бронзовые награды на счету Полины Хан (до 73 кг), Кристины Адебайо (свыше 73 кг), Кадырбека Даурова (до 74 кг) и Татьяны Мининой (до 53 кг).

Победителями медального зачета стали тхэквондисты из Южной Кореи, завоевавшие три золотые и одну серебряную медаль. Второе место заняла команда Турции (3 золотые и три бронзовые медали). Тройку лидеров замкнули хорваты (2-1-3).

Российские и белорусские спортсмены выступали на турнире в нейтральном статусе. Белорусы завоевали одну серебряную и одну бронзовую награду. В заявку на турнир вошли 16 российских спортсменов. Всемирная федерация тхэквондо не допустила до участия в чемпионате олимпийских чемпионов Максима Храмцова и Владислава Ларина.