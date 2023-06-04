Отец Морозовой заявил, что фигуристка не запрашивала разрешения на смену гражданства

Ранее СМИ сообщили, что Федерация фигурного катания на коньках России отказала Аннабель Морозовой в просьбе перейти в другую сборную

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Выступающие в танцах на льду Аннабель Морозова и Игорь Еременко, которые живут и тренируются в США, не запрашивали у Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) разрешения на смену спортивного гражданства. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил отец фигуристки тренер Николай Морозов.

Ранее портал The Skating Lesson сообщил, что танцевальный дуэт Диана Дэвис - Глеб Смолкин получили от ФФККР разрешение на смену спортивного гражданства, а Морозовой в такой просьбе было отказано.

"Мы не запрашивали у ФФККР разрешения на переход Аннабель и Игоря в другую сборную. Сейчас ребята готовятся к контрольным прокатам, которые пройдут в сентябре в Москве, и своих планов менять не собираются", - сообщил Морозов.

4 февраля источник сообщил ТАСС, что Морозова, выступавшая вместе с Дэвидом Нарижным, проводит совместные тренировки с Еременко в США. В марте Илья Авербух, который сотрудничал с Еременко, подтвердил, что дуэт тренируется в США.