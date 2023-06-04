4 июня, 16:10
Фиджитал-спорт

Команда Awinaw стала победителем фиджитал-игр в дисциплине Warface

В финале коллектив обыграл Winstrike Team со счетом 24:16

КАЗАНЬ, 4 июня. /ТАСС/. Команда Awinaw в воскресенье стала победителем турнира фиджитал-игр в дисциплине Warface. Соревнования прошли в Казани.

В финале Awinaw со счетом 24:16 обыграла Winstrike Team. В матче за третье место победу одержала команда Trump Aces, со счетом 26:13 победившая Young.

Все команды на турнире по Warface представляли Россию. Во время групповой стадии игроки выступали только в цифровом этапе. В плей-офф команды выявляли сильнейшего как в цифровом этапе, так и в физическом (лазертаг). Победитель определялся по сумме набранных очков на двух этапах.

Фиджитал-игры проходят в шестой раз. Ранее в дисциплине Standoff 2 победу одержала команда Death or Glory. В программу турнира, который завершится 7 июня, также вошли соревнования по игре Counter Strike: Global Offensive (CS:GO). Первые фиджитал-игры прошли с 21 по 23 сентября, участники выявляли сильнейших в фиджитал-футболе, фиджитал-баскетболе, Beat Saber, гонках дронов. Второй турнир состоялся 24 ноября - 10 декабря (фиджитал-гонки, фиджитал-единоборства, фиджитал-хоккей), третий - 5-11 февраля (Speedrun, MLBB, Dota 2, Warface, CS:GO, лазертаг), четвертый - 9-10 марта (фиджитал-гонки), пятый - 16-19 мая (фиджитал-футбол).

Соревнования проводятся в преддверии "Игр будущего", которые впервые состоятся с 23 февраля по 2 марта 2024 года в Казани, они будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Призовой фонд соревнований составит $25 млн. 

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Фиджитал-спорт
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