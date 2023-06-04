Тарасова считает делом фигуристов Дэвис и Смолкина выбор страны, за которую им выступать

Ранее в СМИ появилась информация, что российский танцевальный дуэт получил у федерации разрешение на смену спортивного гражданства

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Вопрос смены спортивного гражданства российского танцевального дуэта Дианы Дэвис и Глеба Смолкина является их личным делом. Такое мнение ТАСС в воскресенье высказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Ранее портал The Skating Lesson сообщил, что Дэвис и Смолкин получили от Федерации фигурного катания на коньках России разрешение на смену спортивного гражданства.

"Кто-то учится за границей, кто-то работает, кто-то приезжает сюда, кто-то - нет. У людей есть выбор, они его делают, и за кого они будут выступать - их дело, - сказала Тарасова. - Весь мир так делает, каждый человек решает для себя - как и где. К Этери Тутберидзе же приезжают иностранцы, и там недовольных у них на родине нет. Тогда в чем дело?"

В сезоне-2022/23 Дэвис и Смолкин пропустили этапы Гран-при России и чемпионат страны. Дэвис 20 лет, она является дочерью тренера Этери Тутберидзе, Смолкину 23 года. Спортсмены завоевали серебряные медали чемпионата России сезона-2021/22. На Олимпийских играх в Пекине дуэт занял 14-е место.