Клемана уволили с поста главного тренера футбольного клуба "Монако"

Команда по итогам сезона в чемпионате Франции не смогла отобраться в еврокубки

ТАСС, 4 июня. Футбольный клуб "Монако", выступающий в чемпионате Франции, отправил в отставку главного тренера команды бельгийца Филиппа Клемана. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба клуба.

Клеман возглавил "Монако" в январе 2022 года. В сезоне-2022/23 клуб занял шестое место в чемпионате Франции и не сыграет в еврокубках в следующем сезоне.

В составе "Монако" выступает российский полузащитник Александр Головин. В завершившемся сезоне он провел 34 матча в чемпионате Франции, в которых забил 8 мячей и сделал 7 голевых передач.

Клеману 49 лет, ранее он был главным тренером бельгийских клубов "Васланд-Беверен", "Генк" и "Брюгге". Вместе с "Брюгге" он дважды стал чемпионом Бельгии, а "Генк" один раз привел к победе в чемпионате страны.