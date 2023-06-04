В команде, победившей в фиджитал-играх в дисциплине Warface, рассказали о тактике в финале

Команда Awinaw в решающем матче обыграла Winstrike Team

КАЗАНЬ, 4 июня. /ТАСС/. Участник команды Awinaw, победившей в турнире фиджитал-игр в дисциплине Warface, Эдуард Хазимарданов рассказал, что в финальном матче коллектив делал ставку на физический этап. Своими эмоциями он поделился с журналистами в воскресенье после завершения турнира.

В финале Awinaw со счетом 24:16 обыграла Winstrike Team.

"Радость - какие еще могут быть эмоции? - сказал Хазимарданов. - У нас просто вся пятерка хорошо играет в лазертаг, хорошо понимает, что нужно делать. Нет каких-то явных аутсайдеров. Акцент делали на лазертаг именно. В диджитал-части у нас была единственная задача - сыграть вровень".

Фиджитал-игры проходят в шестой раз. Ранее в дисциплине Standoff 2 победу одержала команда Death or Glory. В программу турнира, который завершится 7 июня, также вошли соревнования по игре Counter Strike: Global Offensive (CS:GO). Фиджитал-игры - серия соревнований по фиджитал-дисциплинам, предшествующих "Играм будущего". Первые фиджитал-игры прошли с 21 по 23 сентября, участники выявляли сильнейших в фиджитал-футболе, фиджитал-баскетболе, Beat Saber, гонках дронов. Второй турнир состоялся 24 ноября - 10 декабря (фиджитал-гонки, фиджитал-единоборства, фиджитал-хоккей), третий - 5-11 февраля (Speedrun, MLBB, Dota 2, Warface, CS:GO, лазертаг), четвертый - 9-10 марта (фиджитал-гонки), пятый - 16-19 мая (фиджитал-футбол).

"Игры будущего" - международный турнир нового формата. Игры включают в себя состязания по 16 гибридным дисциплинам. Каждая из дисциплин совмещает в себе концепцию "фиджитал" (physical + digital), объединяя классический спорт и киберспорт или VR-/AR-технологию и проверяя как физическую подготовку атлетов, так и их цифровую сноровку. Турнир пройдет в Казани с 23 февраля по 2 марта 2024 года.