4 июня, 17:04
Roland Garros

Первая ракетка России Касаткина не смогла выйти в четвертьфинал Roland Garros

EPA-EFE/ CAROLINE BLUMBERG
Дарья Касаткина
© EPA-EFE/ CAROLINE BLUMBERG

Теннисистка в двух сетах проиграла украинке Элине Свитолиной

ТАСС, 4 июня. Российская теннисистка Дарья Касаткина уступила украинке Элине Свитолиной в четвертом круге Roland Garros. Встреча прошла в воскресенье в Париже.

Матч закончился со счетом 6:4, 7:6 (7:5) в пользу украинской теннисистки, выступающей на турнире по защищенному рейтингу. Касаткина получила девятый номер посева. В четвертьфинале Свитолина сыграет с победительницей матча между американкой Слоан Стивенс и белоруской Ариной Соболенко. Ранее в воскресенье турнир покинула россиянка Элина Аванесян, уступившая представительнице Чехии Каролине Муховой (4:6, 3:6).

Касаткиной 26 лет, в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) она занимает девятое место, спортсменка является первой ракеткой России. На счету Касаткиной шесть титулов под эгидой WTA. Ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Roland Garros в 2022 году. В составе сборной России Касаткина выиграла Кубок Билли Джин Кинг в 2021 году.

Свитолиной 28 лет, она является победительницей 17 турниров Женской теннисной ассоциации (WTA), в том числе Итогового турнира WTA 2018 года. В 2017 году она занимала 3-е место в мировом рейтинге, на данный момент спортсменка находится на 192-й строчке. Лучшим результатом Свитолиной на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Уимблдона и US Open в 2019 году. Весной 2023 года украинка вернулась к соревнованиям после рождения дочери.

Roland Garros является вторым в сезоне турниром Большого шлема. Он проводится на грунтовом покрытии, его призовой фонд составляет €49,6 млн. Действующей победительницей турнира является первая ракетка мира Ига Свёнтек из Польши. Из россиянок соревнования выигрывали Анастасия Мыскина (2004), Светлана Кузнецова (2009) и Мария Шарапова (2012, 2014).

Финальный матч в женском одиночном разряде пройдет 10 июня. 

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Roland Garros
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