Украинка Свитолина не пожала руку россиянке Касаткиной после матча на Roland Garros

Матч четвертого круга завершился со счетом 6:4, 7:6 (7:5) в пользу украинской теннисистки

ТАСС, 4 июня. Украинка Элина Свитолина не стала пожимать руку россиянке Дарье Касаткиной после матча четвертого круга Открытого чемпионата Франции по теннису (Roland Garros). Встреча прошла в воскресенье.

Матч завершился со счетом 6:4, 7:6 (7:5) в пользу украинской теннисистки. После матча Касаткина показала Свитолиной большой палец.

2 июня Свитолина не пожала руку россиянке Анне Блинковой, которую обыграла в третьем круге Открытого чемпионата Франции (2:6, 6:2, 7:5).

28 мая вторая ракетка мира белоруска Арина Соболенко обыграла украинку Марту Костюк (6:3, 6:2) в матче первого круга Roland Garros. После матча зрители освистали Костюк за отказ пожать руку белорусской теннисистке.

В четвертьфинале Свитолина сыграет с победительницей матча между американкой Слоан Стивенс и Соболенко.