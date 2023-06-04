Дзюбу признали самым медийным футболистом в прошедшем сезоне РПЛ

Награду нападающему "Локомотива" вручил бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий

БАРВИХА /Московская область/, 4 июня. /ТАСС/. Нападающий московского футбольного клуба "Локомотив" Артем Дзюба признан самым медийным футболистом Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) по итогам сезона-2022/23. Церемония вручения премий "Винлайн - Герои РПЛ" проходит в воскресенье.

Награду 34-летнему форварду вручил бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий.

Дзюба перешел в "Локомотив" в феврале. В прошедшем сезоне нападающий провел 11 матчей в РПЛ, забив 8 голов и отдав 5 результативных передач.

Сезон-2022/23 РПЛ завершился 3 июня. Чемпионом России в пятый раз подряд стал петербургский "Зенит", вторым финишировал московский ЦСКА, бронзовые медали достались столичному "Спартаку".