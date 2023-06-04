Норвежский "Вайперс" с Вяхиревой в составе стал победителем гандбольной Лиги чемпионов

В финале команда обыграла венгерский "Ференцварош", россиянка забила шесть голов

ТАСС, 4 июня. Норвежский гандбольный клуб "Вайперс" обыграл венгерский "Ференцварош" в финале женской Лиги чемпионов. Встреча прошла в воскресенье.

Матч закончился со счетом 28:24 в пользу "Вайперс". Россиянка Анна Вяхирева, выступающая за норвежский клуб, забила шесть голов.

Вяхиревой 28 лет, она перешла в "Вайперс" в августе 2022 года. Ранее россиянка выступала за звенигородскую "Звезду", "Астраханочку" и "Ростов-Дон", в составе которого по пять раз выиграла чемпионат России, кубок и суперкубок страны, также она доходила до финала Лиги чемпионов. В составе сборной России правая полусредняя выигрывала Олимпийские игры в 2016 году, а также становилась серебряным призером Игр в Токио и бронзовым призером чемпионата мира.

"Вайперс" в третий раз подряд и третий раз в истории стал победителем Лиги чемпионов. Рекордсменом по числу побед в турнире является киевский "Спартак", выигрывавший турнир 13 раз, все победы команда одержала в период выступления в чемпионате СССР. Также в период существования СССР турнир выиграли московский "Труд" (1963) и каунасский "Жальгирис" (1967, 1968). Единственным клубом, становившимся победителем Лиги чемпионов в российской истории, стала "Звезда", выигравшая трофей в 2008 году.