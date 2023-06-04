Футболист "Локомотива" Дзюба сообщил, что у него нет конфликта с Карпиным

По словам нападающего, у них нет претензий друг к другу

БАРВИХА /Московская область/, 4 июня. /ТАСС/. Футболист "Локомотива" Артем Дзюба не находится в конфликтных отношениях с главным тренером "Ростова" и сборной России Валерием Карпиным. Об этом Дзюба рассказал журналистам.

Церемония вручения премий "Винлайн - Герои РПЛ" проходит в воскресенье. Дзюба был признан самым медийным футболистом Мир - Российской премьер-лиги по итогам сезона-2022/23.

"В чем секрет высокой результативности в этом году? Все зависит от магии команды, потрясающий тренер, фантастический коллектив. Когда прекрасный цветок попадает в сад, он начинает цвести", - сказал Дзюба.

"Поздоровались с Карпиным, улыбнулись, никаких претензий нет. Никакой войны, топор зарыт, - отметил футболист. - Сборную не обсуждали, смысл обсуждать? Он тренер сборной, а я не игрок сборной на данный момент. Поэтому что можно обсуждать?"

Дзюба перешел в "Локомотив" в феврале. В прошедшем сезоне нападающий провел 11 матчей в РПЛ, забив 8 голов и отдав 5 результативных передач.