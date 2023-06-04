Футболиста "Зенита" Малкома признали лучшим нападающим сезона РПЛ

Лучшим вратарем стал Игорь Акинфеев (ЦСКА), защитником - Дуглас Сантос ("Зенит"), полузащитником - Эдуард Сперцян ("Краснодар")

БАРВИХА /Московская область/, 4 июня. /ТАСС/. Бразильский игрок петербургского футбольного клуба "Зенит" Малком признан лучшим нападающим по итогам сезона-2022/23 Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Церемония вручения премий "Винлайн - Герои РПЛ" проходит в воскресенье.

На награду также претендовали нидерландец Квинси Промес из московского "Спартака" и россиянин Федор Чалов из столичного ЦСКА.

Лучшим защитником сезона был признан одноклубник Малкома бразилец Дуглас Сантос. Приз лучшему полузащитнику по итогам сезона получил армянин Эдуард Сперцян из "Краснодара". Лучшим вратарем был назван Игорь Акинфеев из столичного ЦСКА.

В завершившемся сезоне РПЛ Малком принял участие в 27 матчах, в которых забил 23 гола и отдал 9 голевых передач. Малком стал лучшим бомбардиром турнира, второе место с 20 голами занял Промес, третье - Чалов (19).