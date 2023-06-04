Литвинов и Промес вошли в символическую сборную прошедшего сезона РПЛ

Сезон-2022/23 завершился 3 июня

БАРВИХА /Московская область/, 4 июня. /ТАСС/. Полузащитника московского "Спартака" Руслана Литвинова и нидерландского нападающего красно-белых Квинси Промеса включили в символическую сборную Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) по итогам сезона-2022/23. Церемония вручения премий "Винлайн - Герои РПЛ" проходит в воскресенье.

Полностью символическая сборная РПЛ по итогам прошедшего сезона выглядит следующим образом: вратарь Игорь Акинфеев (ЦСКА), защитники Дуглас Сантос ("Зенит"), Георгий Джикия ("Спартак"), Максим Осипенко ("Ростов"), Мойзес (ЦСКА), полузащитники Эдуард Сперцян ("Краснодар"), Литвинов, Вендел ("Зенит"), нападающие Промес, Федор Чалов (ЦСКА), Малком ("Зенит").

Сезон-2022/23 РПЛ завершился 3 июня. Чемпионом России в пятый раз подряд стал петербургский "Зенит", вторым финишировал московский ЦСКА, бронзовые медали достались столичному "Спартаку".