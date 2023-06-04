Футболиста "Зенита" Малкома признали лучшим игроком РПЛ в прошедшем сезоне

Нападающий стал лучшим бомбардиром РПЛ и помог петербургской команде в пятый раз подряд выиграть чемпионат России

БАРВИХА /Московская область/, 4 июня. /ТАСС/. Лучшим игроком Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) в сезоне-2022/23 стал бразильский нападающий петербургского "Зенита" Малком. Церемония вручения премий "Винлайн - Герои РПЛ" прошла в воскресенье.

В прошедшем сезоне Малком забил 23 гола и отдал 9 результативных передач в 27 матчах, став лучшим бомбардиром чемпионата. Больше Малкома в одном сезоне в истории чемпионатов России забивали только россиянин Олег Веретенников (25 голов в сезоне-1995) и ивуариец Сейду Думбия (28 мячей в сезоне-2011/12). В сезоне-2011/12 команды провели по 44 матча, он длился полтора года перед переходом на систему "осень - весна".

Малкому 26 лет, он выступает за "Зенит" с 2019 года, в составе сине-бело-голубых он четырежды стал чемпионом России (в 2020, 2021, 2022 и 2023 годах) и один раз - обладателем Кубка России (2020). 24 февраля 2023 года стало известно, что бразилец получил российское гражданство.

Нидерландский нападающий московского "Спартака" Квинси Промес получил приз лучшему игроку сезона по версии болельщиков. В завершившемся сезоне Промес принял участие в 27 матчах, в которых забил 20 голов и отдал 7 результативных передач. Награду Промесу вручал марокканский полузащитник английского "Челси" Хаким Зиеш, который вместе с Промесом выступал за нидерландский "Аякс".

Лучшим тренером сезона был признан главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов. Федотов возглавил ЦСКА в июне 2022 года и в сезоне-2022/23 завоевал с командой серебряные медали РПЛ.