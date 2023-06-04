Футболист "Спартака" Джикия рассказал, что ему может потребоваться операция

Защитник пропустил несколько матчей в прошедшем сезоне из-за мышечных травм

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Защитник и капитан московского футбольного клуба "Спартак" Георгий Джикия может лечь на операцию в летнее межсезонье. Об этом он рассказал в воскресенье журналистам.

"У меня в планах заняться здоровьем. Есть проблемы, которые мне мешают, возможно, понадобится хирургическое вмешательство. Думаю, к первому сбору "Спартака" буду готов", - сказал Джикия.

Джикии 29 лет, в минувшем сезоне он принял участие в 30 играх чемпионата и Кубка России и отметился двумя голевыми передачами. В течение сезона Джикия получал мышечные травмы в июле 2022 года и в апреле 2023 года, из-за чего не смог принять участие в четырех играх красно-белых.