Тарпищев: Хачанова уже можно похвалить за выступление на Roland Garros

Российский теннисист в воскресенье обыграл итальянца Лоренцо Сонего в матче четвертого круга и вышел в четвертьфинал

МОСКВА, 4 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский теннисист Карен Хачанов играет на уровне первой десятки мирового рейтинга на Открытом чемпионате Франции (Roland Garros), его можно похвалить за выступление. Такое мнение ТАСС в воскресенье высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Хачанов в воскресенье обыграл итальянца Лоренцо Сонего в матче четвертого круга и вышел в четвертьфинал Roland Garros, где сыграет с сербом Новаком Джоковичем. Россиянин занимает 11-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов.

"Козырь Карена в его подаче. Плюс у него мощная игра на задней линии, - сказал Тарпищев. - Ему также надо приобретать технико-тактические данные - усилить позиционное давление. В целом же он играет для себя очень здорово, на уровне [первой] десятки. Его можно уже похвалить за выступление во Франции".

Открытый чемпионат Франции является вторым в сезоне турниром Большого шлема. Финальный матч в мужском одиночном разряде пройдет 11 июня.