Тарпищев: теннисистка Павлюченкова показывает хорошее качество игры на Roland Garros

Россиянка в воскресенье вышла в четвертьфинал турнира

МОСКВА, 4 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова показывает хорошее качество игры на Открытом чемпионате Франции (Roland Garros) и могла бы дойти и до финала. Такое мнение ТАСС в воскресенье высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

В воскресенье Павлюченкова победила бельгийку Элизе Мертенс и вышла в четвертьфинал турнира, который проходит в Париже.

"Павлюченкова молодец. По качеству игры хорошо играет во Франции. Не хватает моторности в действиях из-за лишнего веса, конечно. Но в целом она в порядке - в плане головы, технико-тактических действий. Была бы она полегче, могла бы до финала дойти", - сказал Тарпищев.