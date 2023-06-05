Златан Ибрагимович объявил о завершении карьеры

С 2020 года футболист выступал за "Милан"

ТАСС, 5 июня. Нападающий Златан Ибрагимович завершил карьеру футболиста. Об этом он заявил на церемонии прощания с болельщиками после матча заключительного тура чемпионата Италии между "Миланом" и "Вероной" (3:1).

"Время сказать футболу до свидания. Но я не прощаюсь с вами, дорогие болельщики", - сказал он.

Ибрагимовичу 41 год, с 2020 года он выступал за "Милан". Большую часть сезона-2022/23 нападающий пропустил из-за травмы и восстановления после операции на колене. Всего в текущем сезоне Ибрагимович провел четыре матча в чемпионате Италии и забил один гол. Швед ранее выступал за "Милан" с 2010 по 2012 год, в составе команды он дважды становился чемпионом Италии (2011, 2022), а также обладателем Суперкубка Италии (2011).

Нападающий является воспитанником шведского "Мальмё", за основную команду которого он выступал с 1999 по 2001 год, после этого Ибрагимович выступал за нидерландский "Аякс", итальянские "Ювентус" и "Интер", испанскую "Барселону", французский "Пари Сен-Жермен", английский "Манчестер Юнайтед" и американский "Лос-Анджелес Гэлакси". Вместе с "Интером" швед трижды становился чемпионом Италии, в "Барселоне" выиграл чемпионат Испании, стал обладателем суперкубка страны и Суперкубка УЕФА. Вместе с ПСЖ Ибрагимович четырежды выиграл чемпионат Франции и дважды - суперкубок страны. В составе "Манчестер Юнайтед" стал обладателем Кубка лиги, Суперкубка Англии и победителем Лиги Европы.

В составе сборной Швеции Ибрагимович выступал с 2001 года, он провел 122 матча, в которых забил 62 гола и отдал 25 голевых передач, форвард является лучшим бомбардиром в истории шведской сборной. В 2013 году Ибрагимович был удостоен премии имени Ференца Пушкаша, ежегодно вручаемой Международной федерацией футбола (ФИФА) автору самого красивого гола, за забитый мяч в товарищеском матче против сборной Англии. Нападающий 12 раз признавался футболистом года в Швеции.