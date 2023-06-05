Российские гребцы в сентябре могут провести тренировочные сборы в Китае

Перед этим китайские и российские спортсмены примут участие в регате во Владивостоке

МОСКВА, 5 июня. /Корр. ТАСС Даниил Сорокин/. Федерация гребного спорта России рассматривает вариант проведения в сентябре тренировочных сборов в Китае. Об этом ТАСС в понедельник рассказал глава организации Алексей Свирин.

"Мы ведем достаточно плотный диалог с китайскими коллегами, - сказал Свирин. - Они участвуют в международном сезоне и, понятное дело, дополнительно рассматривают участие в наших мероприятиях, куда мы их приглашаем. В сентябре на регате во Владивостоке мы будем совместно соревноваться. Возможно, после нее наша команда в какой-то вариации поедет в Китай на сборы и будет уже соревноваться с китайцами там".

Международная федерация гребного спорта 2 марта 2022 года отстранила россиян от участия в международных соревнованиях после соответствующей рекомендации Международного олимпийского комитета из-за обострения ситуации на Украине.