Нападающий Ткачев рассказал о намерении вновь попробовать свои силы в НХЛ

В сезоне-2021/22 россиянин выступал за "Лос-Анджелес"

ТАСС, 5 июня. Российский нападающий Владимир Ткачев готов ждать предложений от клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ), чтобы вновь попробовать свои силы за океаном. Об этом он рассказал "Спорт-Экспрессу" в понедельник.

"У меня действительно есть в планах провести сезон в НХЛ. Буду ждать предложений, посмотрю, какие поступят, - сказал Ткачев. - Считаю, что у меня есть еще один шанс. Мне кажется, что будет последняя возможность, не хочется ее терять".

"Скажу так: деньги не будут иметь для меня главного значения, но от контракта кое-что зависит. В прошлый раз у меня была минимально возможная сумма - $925 тыс. И когда я уже заключил соглашение, клуб неожиданно подписал Виктора Арвидссона на $4 млн. Он был моим конкурентом за место в составе, и любой руководитель пожертвует тем, чей контракт дешевле", - добавил он.

Хоккеист отметил, что в случае отсутствия предложений из НХЛ хотел бы продолжить выступление за "Авангард". Я бы хотел остаться в Омске, это мой родной город, меня все устраивает, вообще бы не стал ничего менять, - сказал Ткачев. - Если вы помните, год назад я говорил, что готов был подписать длительный контракт, но мы договорились на год. Поездка в систему "Лос-Анджелеса" не дала ответы на вопросы по поводу моего уровня, и хотелось попробовать снова".

Ткачеву 27 лет, в НХЛ он выступал за "Лос-Анджелес" в сезоне-2021/22, провел четыре матча, в которых отметился двумя точными пасами. В прошлом сезон Фонбет - Континентальной хоккейной лиги Ткачев принял участие в 64 матчах регулярного чемпионата за омский "Авангард", в которых отметился 23 заброшенными шайбами и 36 результативными передачами. В плей-офф на его счету 3 шайбы и 11 точных передач в 14 играх.