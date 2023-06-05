В Федерации гребного спорта России рассказали о шансах отобраться на Олимпиаду

Алексей Свирин считает, что решение об участии россиян в международных соревнованиях могут принять в июне

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Квалификационные соревнования на Олимпиаду 2024 года в Париже в гребном спорте еще не начались, поэтому россияне сохраняют шансы отобраться на Игры. Об этом ТАСС в понедельник рассказал президент Федерации гребного спорта России Алексей Свирин.

"Безусловно, у нас остаются шансы попасть на Олимпийские игры. В нашем виде спорта еще ничего не потеряно, потому что первые лицензии будут разыгрываться в сентябре на чемпионате мира в Сербии, - сказал Свирин. - Мы ведем диалог с Международной федерацией гребного спорта, и я надеюсь, что наши спортсмены выступят на чемпионате мира. В следующем году тоже будет много регат, где мы можем побороться за олимпийские лицензии. Я думаю, решение о возможном нашем участии будет принято в июне".

28 марта Международный олимпийский комитет рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку СВО на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Также российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта.