Отец Лаптева рассказал, что велосипедиста отстранили из-за активности в социальных сетях

Григорий Лаптев подчеркнул, что спортсмен не имеет отношения к этим действиям

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Отстранение 18-летнего российского велогонщика Савелия Лаптева от международных стартов является недоразумением, он не имеет никакого отношения к приписываемым ему Международным союзом велосипедистов (UCI) действиям в социальных сетях. Об этом ТАСС в понедельник сообщил отец спортсмена Григорий Лаптев.

"Я считаю санкции в отношении Савелия каким-то недоразумением, - сказал Лаптев-старший. - 2 июня он участвовал в соревнованиях в Италии, и после гонки ему пришло письмо из UCI, в котором сообщалось, что UCI обладает информацией о том, что Савелий якобы ставил лайки к постам в социальных сетях относительно политической ситуации. Савелий уже отправил в международный союз письмо, в котором объяснил, что не имеет к этому никакого отношения. Я не пойму, как это могло произойти, наверное, его аккаунт взломали".

"Как я понимаю, сейчас идет разбирательство, но для Савелия и всей команды пришедшее в пятницу письмо о невозможности подтверждения нейтрального статуса вызвало большое удивление. В ближайшие 10 дней у него никаких стартов не планируется, поэтому пока мне сложно говорить, сможет ли он дальше продолжать выступать за "Астану". Команда тоже занимается этим вопросом, все необходимые пояснения были ее представителями предоставлены", - добавил собеседник ТАСС.

Лаптев лишен возможности выступать на международных стартах, включая чемпионаты и первенства мира, из-за несоблюдения специальных правил участия российских и белорусских спортсменов в турнирах под эгидой UCI. Запрет действует до тех пор, пока остаются в силе специальные правила в отношении России и Белоруссии.

В декабре Лаптев подписал контракт с казахстанской профессиональной командой Astana Qazaqstan Development Team, выступающей в континентальном шоссейном туре. В августе 2022 года в Ульяновске он выиграл бронзу на первенстве России в многодневной гонке. В 2021 году Лаптев стал победителем многодневной велогонки Velo Alanya Junior. Ранее спортсмен успешно выступал в гонках на велотреке, где не раз становился призером юношеского первенства России.

Как сообщал ранее ТАСС, с 1 июня UCI запретил выступать на международных стартах призерам Олимпийских игр Анастасии Войновой и Марии Новолодской, а также паралимпийцу Алексею Обыденнову.