Алаев назвал завершившийся сезон РПЛ тяжелым, но интересным

Победу в чемпионате одержал "Зенит", второе место занял ЦСКА, третье - "Спартак"

МОСКВА, 5 июня. /Корр. ТАСС Роман Шлуинский/. Сезон-2022/23 Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) получился тяжелым, но интересным. Такое мнение ТАСС в понедельник высказал президент РПЛ Александр Алаев.

"Я всех болельщиков, тренеров, футболистов поздравляю с окончанием сезона, - сказал Алаев. - Он был очень тяжелым для всех, но очень интересным. Поэтому хочется, чтобы все сейчас подзарядили батарейки, будем готовиться уже к следующему".

Заключительный, 30-й тур РПЛ прошел 3 июня.

В прошедшем сезоне петербургский "Зенит" стал чемпионом России, второе место занял московский ЦСКА, третье - столичный "Спартак".