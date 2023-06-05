Алаев рассказал, когда футболисты ЦСКА и "Спартака" получат медали за призовые места в РПЛ

Клубы получат награды в торжественной обстановке, отметил глава РПЛ

МОСКВА, 5 июня. /Корр. ТАСС Роман Шлуинский/. Футболисты московских ЦСКА и "Спартака" получат медали за прошедший сезон Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ), когда устроят торжественные мероприятия и пригласят представителей лиги. Об этом ТАСС в понедельник рассказал президент РПЛ Александр Алаев.

"ЦСКА и "Спартак" получат медали, когда будут проводить торжественные мероприятия, пригласят нас. И мы торжественно их вручим", - сказал Алаев.

Заключительный, 30-й тур РПЛ прошел 3 июня. ЦСКА набрал 58 очков и занял второе место, "Спартак" с 54 очками завершил сезон на третьей строчке. Чемпионом стал петербургский "Зенит".

ЦСКА завоевал медали чемпионата России впервые за пять лет. В последний раз армейский клуб завершил турнир на втором месте в сезоне-2017/18. "Спартак" в последний раз был в тройке лучших чемпионата России в сезоне-2020/21, когда занял второе место.