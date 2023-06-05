Начало нового сезона РПЛ не перенесут из-за отмены сбора команды России

Новый сезон лиги начнется 23 июля

МОСКВА, 5 июня. /Корр. ТАСС Роман Шлуинский/. Начало сезона-2023/24 Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) не перенесут из-за отмены сбора команды России по футболу. Об этом ТАСС в понедельник сообщил глава РПЛ Александр Алаев.

"Нет, я не общался с представителями РФС по сбору команды России, - сказал Алаев. - Сбор - это полностью прерогатива Российского футбольного союза. Они высказались о причинах, по которым он был перенесен. На наши планы это никак не сказывается. Руководители клубов выбрали структуру календаря, поэтому 23 июля ждем старта".

30 мая пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) сообщила, что следующий тренировочный сбор национальный команды пройдет осенью. Решение об отмене летнего сбора принималось после консультаций с тренерским штабом сборной России и клубами РПЛ.

На вопрос, может ли начало чемпионата быть перенесено в связи с отменой сбора национальной команды, Алаев ответил: "Нет".

26 апреля пресс-служба РПЛ после общего собрания клубов сообщила, что новый сезон начнется 23 июля.