Алаев надеется, что в сезоне-2023/24 РПЛ будет интрига до последнего тура

Глава лиги отметил, что ждет яркого футбола в грядущем сезоне

МОСКВА, 5 июня. /Корр. ТАСС Роман Шлуинский/. Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев рассчитывает на интригу в сезоне-2023/24 до последнего тура. Об этом он рассказал ТАСС в понедельник.

"[От нового сезона] жду такого же яркого футбола. Я надеюсь, что будет интрига за все места до последнего тура", - сказал Алаев.

Сезон-2023/24 РПЛ стартует 23 июля.

Заключительный, 30-й тур РПЛ сезона-2022/23 прошел 3 июня. Чемпионом России стал петербургский "Зенит", второе и третье места заняли московские ЦСКА и "Спартак" соответственно.