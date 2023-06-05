Велосипедисткам Дроновой, Иванченко и Ермоловой разрешили выступать на чемпионатах мира

Спортсменки будут выступать на соревнованиях в нейтральном статусе

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Международный союз велосипедистов (UCI) разрешил выступать на международных стартах в нейтральном статусе российским велосипедисткам Тамаре Дроновой, Алене Иванченко и Дарье Ермоловой. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в UCI.

Дронова, Иванченко и Ермолова с 1 июня получили право выступать в нейтральном статусе на этапах Кубка мира, чемпионатах и первенствах мира и Европы. Спортсменки будут выступать без флага страны до тех пор, пока действуют специальные правила, выработанные UCI в отношении россиян и белорусов.

Спортсменки имеют возможность выступать в составе команд в отдельных дисциплинах на этапах Кубка мира. Международный союз велосипедистов также дал добро на аккредитацию на международные старты механику сборной России по велотреку Денису Шпагину.

Как сообщал ранее ТАСС, UCU с 1 июня разрешил выступать на международных стартах в нейтральном статусе россиянам Глебу Сырице и Алексею Медведеву.

Дроновой 29 лет, с 2023 года она выступает за израильскую велошоссейную команду Israel Premier Tech Roland. Дронова, долгое время выступавшая под девичьей фамилией Балаболина, является обладательницей двух серебряных медалей чемпионатов Европы по велотреку, в 2019 году она стала третьей в индивидуальной гонке преследования на Европейских играх в Минске. На Играх в Токио Дронова была единственной россиянкой, выступавшей в велогонке на шоссе. В групповой гонке она финишировала 39-й, уступив 8 минут 23 секунды завоевавшей золото Анне Кизенхофер из Австрии.

Иванченко 19 лет, она является чемпионкой России 2023 года в гонке преследования на треке, в октябре 2020 года она стала победительницей юниорского первенства мира. Ермоловой 27 августа исполнится 17 лет, в середине мая она первенствовала в юниорской гонке с выбыванием на соревнованиях по велотреку "Гран-при Тулы".

Объединенный чемпионат мира по велоспорту пройдет с 3 по 13 августа в Шотландии.